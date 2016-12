Sasha Grey, dal porno a Hollywood

foto Max Correlati ACQUA E SAPONE

SUL RED CARPET 08:55 - Ora che ha lasciato il porno per dedicarsi al cinema impegnato, Sasha Grey ha un solo sogno: "Vincere l'Oscar". L'ex pornostar 24enne si racconta a "Max" tra foto (di Ellen Von Unwerth) in cui morde il tacco a spillo di una scarpa rossa e il desiderio di ritorvare la normalità: "Con i film a luci rosse volevo spingermi oltre i limiti del bondage e del sadomasochismo, adesso sono diventata femminista". - Ora che ha lasciato ilper dedicarsi al cinema impegnato,ha un solo sogno: "Vincere l'Oscar". L'ex pornostar 24enne si racconta a "" tra foto (di) in cui morde il tacco a spillo di una scarpa rossa e il desiderio di ritorvare la normalità: "Con i film a luci rosse volevo spingermi oltre i limiti del bondage e del sadomasochismo, adesso sono diventata femminista".

Più di 270 film all'attivo, regista, scrittrice e neo-femminista: Sasha racconta della sua ascesa nel mondo del porno: "Volevo disfarmi del senso di colpa derivato dalla mia educazione cattolica, spingermi oltre i limiti del bondage e del sadomasochismo che già praticavo nel privato, dimostrare che una donna può amare il sesso come un uomo".



E prosegue spiegando che all'apice della carriera ha deciso di lasciare il porno per guardare altrove, senza chiudere però il rapporto con i suoi fan: "State tranquilli, non ho trovato Gesù". Nel suo presente ci sono tanti progetti: dalla sfida letteraria con l’autobiografia "Neu Sex. Ça va sans dire" realizzata con il fidanzato Ian ("Ho sempre avvertito l'esigenza di documentare me stessa, la mia vita, dentro e fuori dal set"), fino alla campagna neo-femminista Equal Pay Day lanciata da Business and Professional Women per annullare il divario degli stipendi tra uomini e donne.



Poi il cinema: dopo un primo assaggio con la pellicola di Soderbergh "The Girlfriend Experience" e la partecipazione alla serie "Entourage", Sahsa aspetta l’occasione giusta, non si vuole bruciare e lancia una sfida semi-seria per la conquista di un Oscar: "Diciamo... entro i prossimi cinque anni".