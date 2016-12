"Valjean", l'uomo e la sua redenzione

foto Ufficio stampa 11:45 - Va in scena al teatro San Babila di Milano, dal 2 al 7 ottobre, "Valijean", un musical teatrale con musiche interamente eseguite dal vivo a pianoforte. Lo spettacolo rivisita, in una chiave di lettura completamente nuova, il personaggio di Jean Valjean, protagonista del romanzo "Les Miserables" di Victor Hugo. Tra i protagonisti Fabrizio Rizzolo, Isabella Tabarini e Sebastiano Di Bella. La regia è di Fulvio Crivello. - Va in scena al teatro San Babila di Milano, dal 2 al 7 ottobre, "Valijean", un musical teatrale con musiche interamente eseguite dal vivo a pianoforte. Lo spettacolo rivisita, in una chiave di lettura completamente nuova, il personaggio di Jean Valjean, protagonista del romanzo "Les Miserables" di Victor Hugo. Tra i protagonisti Fabrizio Rizzolo, Isabella Tabarini e Sebastiano Di Bella. La regia è di Fulvio Crivello.

La lettura che gli autori della piece (Crivello, Cuccuini e Rizzolo) vogliono sottolineare è quella che affonda le radici nei valori e nella battaglia quotidiana dell'uomo con (e contro) il proprio destino.



Jean Valjean è un detenuto condannato ai lavori forzati che viene coinvolto in una rissa e, invece di evadere quando ne ha la possibilità, si ferma ad aiutare un secondino, salvandogli la vita. Questo suo gesto gli vale la grazia e viene scarcerato, ma la sua vita è ormai segnata dall’esperienza del carcere. Respinto da tutti, senza amici, inizia una lotta all’ultimo respiro per dimostrare di essere un uomo e non un numero.



Questo è un progetto realizzato da artisti ed attori professionisti in collaborazione con l'Associazione Carcere e Territorio di Brescia, il Provveditorato alle CarceriLombarde, la Città di Moncalieri e l'Istituzione Musicateatro di Moncalieri. Non ha caso prima delle date al San Babila è stato messo in scena nelle carceri di San Vittore e Opera.



Completano il cast Susi Amerio, Giorgio Menicacci e Alessandro Vertice.