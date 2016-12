Harry Styles, bondage a letto

foto Olycom Correlati I NUOVI IDOLI 10:50 - Ha 18 anni e in fatto di sesso deve ancora imparare molto. Così per Harry Styles, il cantante dei One Direction, il libro "Cinquanta sfumature di grigio" è diventato una sorta di guida. Per migliorare le prestazioni in camera da letto, infatti, il 18enne ha confessato di averlo letto e di aver trovato istruttive le pratiche di bondage: "Non ho comprato il best seller, me l'ha prestato un'amica. E' interessante ed educativo". - Ha 18 anni e in fatto di sesso deve ancora imparare molto. Così per, il cantante dei, il libro "" è diventato una sorta di guida. Per migliorare le prestazioni in camera da letto, infatti, il 18enne ha confessato di averlo letto e di aver trovato istruttive le pratiche di bondage: "Non ho comprato il, me l'ha prestato un'amica. E' interessante ed educativo".

Intanto il cantante mostra due nuovi tatuaggi, sotto l'ascella sinistra, con due maschere teatrali e una sigla, "SCML", di cui però non ha ancora svelato il significato. In passato si era fatto incidere il nome della sorella Gemma, una stella nera, e una frase: "Non ci fermeremo fino a quando ci arrenderemo". Per avere 18 anni ha le idee molto chiare.