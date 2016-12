Compleanno in famiglia per la Bellucci

foto Ap/Lapresse Correlati MUSA SENZA ETA'

13:56 - Monica Bellucci ha trascorso in Umbria, sua terra di origine, il giorno del suo compleanno. L'attrice ha spento le 48 candeline a casa dei genitori nei pressi di San Giustino Umbro, aprendo le porte anche ad alcuni volontari dell'Avis, che le hanno fatto autografare la sua vecchia tessera di socia. L'attrice ha inoltre confessato di voler riposarsi un po' prima di volare a Rio de Janeiro, la prossima primavera, per impegni di lavoro.

Monica è arrivata a Roma giovedì, mentre sabato sera ha aperto le porte della casa di famiglia - scrivono oggi alcuni quotidiani locali - a una delegazione dell'Avis, che le ha portato la sua vecchia tessera di socia (ai tempi del liceo era infatti una donatrice di sangue) per farla autografare. "Una scelta importante, nella quale ancora credo" ha ribadito la Bellucci.



L'attrice, rientrata dal Toronto Film Festival dove ha presentato il film "Rhino Season" del regista iraniano Bahman Ghobadi, ha riferito alla "Nazione" l'intenzione di fermarsi per alcuni mesi. "Un periodo nel quale cercherò di godermi il più possibile la mia vita privata - ha fatto sapere - Poi in primavera ci trasferiremo a vivere a Rio de Janeiro per impegni di lavoro".