George Michael, concerti annullati per l'ansia

Problemi di salute per George Michael. Il cantante britannico ha infatti annunciato la cancellazione delle date australiane del suo tour "Symphonica", previste per novembre, per un grave stato di ansia. Il disturbo è la conseguenza della traumatica battaglia contro la polmonite, che Michael ha dovuto affrontare lo scorso anno. La star ha quindi deciso di affidarsi all'aiuto di alcuni medici, che lo aiuteranno con una terapia specifica.

"Annunciare la cancellazione degli show mi spezza il cuore - ha commentato il cantante - Ma per chiarezza posso dire che fin dall'anno scorso (quando ha vnto la sua battaglia contro la polmonite, ndr.) ho provato invano a lavorare da solo sul mio trauma".



Purtroppo la forza di volontà non è bastata e ora George ha deciso di affidarsi ad alcuni specialisti. "Pensavo, sbagliando, che fare musica e salire sul palco fosse una buona terapia per me - ha fatto sapere Michael - Sfortunatamente ho sottovalutato quante difficoltà ho dovuto affrontare quest'anno... Ho fatto male a pensare di risolvere da solo il mio problema d'ansia".



L'autore di "Careless Whisper" si è detto molto dispiaciuto per il pubblico australiano e ha spiegato che, dopo alcuni spettacoli in programma in Gran Bretagna, si prenderà un periodo di riposo per sottoporsi a una psicoterapia.