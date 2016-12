Ursula Andress è la Bond girl più sexy

16:31 - Ursula Andress, nei panni di Bond Girl, che esce come una Venere dalle acque con il bikini bianco è rimasta nell'immaginario collettivo. L'attrice svizzera, che oggi ha 76 anni, resta la Bond Girl più sexy. Lo hanno sancito i lettori del tabloid britannico The Sun. Ursula ha conosciuto la popolarità grazie al primo 007, "Licenza di uccidere" (il titolo originale era "Dr. No") al fianco di Sean Connery.

La classifica vede al secondo posto Halle Berry che ha recitato al fianco di Pierce Brosnan ne "La morte può attendere" del 2002. Al terzo posto la francese Claudine Auger in "Operazione tuono" del 1965. Mentre è solo dodicesima l'italiana Daniela Bianchi in "Dalla Russia con amore" (1963).