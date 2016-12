Rtl 102.5 è la radio più ascoltata d'Italia

foto Ufficio stampa 17:06 - Rtl 102.5, emittente diretta da Lorenzo Suraci, ha confermato il primato tra le radio italiane anche nella seconda tranche dell'indagine - Rtl 102.5, emittente diretta da, ha confermato il primato tra le radio italiane anche nella seconda tranche dell'indagine Radio Monitor/GFK Eurisko diffusa oggi con 6.630.000 ascoltatori nel giorno medio, unica tra tutte a superare i sei milioni. Seguono: Radio Deejay con 5.249.000; Radio 105 con 5.023.000; RDS 100% Grandi Successi con 4.739.000 e RAI Radio 1 con 4.437.000.

I nuovi dati attestano ancora una volta la popolarità di Rtl 102.5 certificandola anche come radio più seguita nella settimana con 21.448.000 ascoltatori.



Mentre Radio Italia solomusicaitaliana è, nel giorno medio, la radio più cresciuta in Italia in valore assoluto: 111.000 persone in più dell'ultima rilevazione.