Giusy Ferreri rasata e con lentine colorate

foto Facebook Correlati PIU' AGGRESSIVA CHE MAI 16:50 - E' passato solo un anno dalla pubblicazione del suo ultimo disco "Il mio universo". Giusy Ferreri, come ha già anticipato la sua ex coach a "X Factor" Simona Ventura, sta preparando un nuovo album e da più parti si vocifera che voglia partecipare al Festival di Sanremo, dopo l'esperienza nel 2011 con "Il mare immenso". Ma sul suo Facebook ufficiale compare la cantante con un nuovo look shock: rasata e con lentine colorate.

"Giusy Ferreri sta preparando un album di canzoni da brivido. E' la ragazza che ha la voce migliore che abbia mai ascoltato in vita mia", aveva dichiarato Simona Ventura in una intervista a Chi.



Forse in linea con le sonorità del nuovo disco, Giusy si è lanciata con un look più aggressivo e rock. Rasati i capelli ai lati e con lentine verdi si è fatta fotografare sul divano di casa assieme al gatto Agato. Gli scatti sono apparsi su Facebook senza alcun commento da parte della cantante, venerdì scorso.