Hedlund: "Facile fare sesso con Kristen"

VIAGGIO NELLA BEAT GENERATION 17:17 - Jack Kerouac aveva pensato a Marlon Brando per il ruolo di Dean. E invece, oltre cinquant'anni dopo, è stato Garrett Hedlund ad aggiudicarsi il ruolo di protagonista in "On the Road", in uscita al cinema il prossimo 11 ottobre. Al suo fianco di Kristen Stewart, con cui ha girato alcune scene hot. "Ci siamo sentiti stranamente a nostro agio - ha rivelato a "Io Donna" - Eravamo presi dai nostri personaggi, ci siamo lasciati andare".

L'attore, considerato l'erede naturale di Brad Pitt, ha confessato di essersi sentito a proprio agio nel girare le scene di sesso con Kristen Stewart, ex di Robert Pattinson. "Nella stanza c'eravamo solo noi e Walter, che non è tipo da importi cose come 'falle scivolare la mano sulla schiena', fai questo, fai quello".



Oltre ad essere finito (per copione) tra le braccia della chiacchierata protagonista di "Twilight", nel futuro di Garrett c'è già un altro importante progetto.



I fratelli Cohen lo hanno infatti scelto per il loro prossimo film, dal titolo Inside Llewyn Davis. "Due ragazzi del Minnesota, come me - ha dichiarato entusiasta Hedlund - E nel cast c'è pure Oscar Isaac, uno dei miei migliori amici. Accidenti: se è un sogno, non svegliatemi".