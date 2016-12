D'Orazio: "Zorro è l'eroe che ci serve oggi"

foto Ufficio stampa Correlati RUBA AI RICCHI A SUON DI MUSICA 11:02 - Al Teatro Sistina di Roma dal 9 ottobre debutta il musical "W Zorro" con l'ex Pooh Stefano D'Orazio che ha firmato il testo e le liriche e per la parte musicale si è fatto aiutare dall'ex collega ma sempre amico Roby Facchinetti. Protagonisti sono Michel Altieri con Alberta Izzo (Cecilia). "Zorro nasce dal ricordo del divertimento e la felicità, a carnevale, di mascherarsi da bambino", dice D'Orazio presentando la sua opera musicale alla stampa. - Al Teatro Sistina di Roma dal 9 ottobre debutta il musical "" con l'ex Poohche ha firmato il testo e le liriche e per la parte musicale si è fatto aiutare dall'ex collega ma sempre amico Roby Facchinetti. Protagonisti sonocon(Cecilia). "Zorro nasce dal ricordo del divertimento e la felicità, a carnevale, di mascherarsi da bambino", dice D'Orazio presentando la sua opera musicale alla stampa.

D'Orazio, dopo "Pinocchio", "Aladin" e "Mamma Mia!", torna a teatro come autore del testo e delle canzoni con questo nuovo musical, che farà rivivere l'eroe mascherato.



Zorro, spiega sempre D'Orazio, "è un'icona di chi lotta per la giustizia e aiuta gli oppressi, quindi un personaggio di cui si sente oggi più che mai la necessità. Da quando l'ho riscoperto ha cominciato a muoversi tra i tasti del mio computer, come sempre accade ai miei personaggi, decidendo da solo dove andare e cosa fare, rispondendo a tono agli altri protagonisti che a loro volta, si muovevano nella storia diventando simpatici o antipatici, buoni o cattivi, a loro insindacabile giudizio, io dovevo solo raccogliere le loro mosse svegliandomi la mattina, permettendogli di meravigliarmi. Lentamente quelle fantasie hanno preso vita, i miei personaggi da sdraiati sulle pagine del copione, si sono alzati in piedi e hanno cominciato a vivere e a diventare veri".



Roby Facchinetti, da parte sua, dice di essere stato "affascinato e di aver buttato subito giù tanta musica di getto, anche perché rivestire delle situazioni e dei personaggi, dall'eroe ai più perfidi, è più facile, che creare dal nulla".



Dopo le tappe ad Ascoli Piceno e Roma, il musical sarà il 27 e 28 ottobre a Cagliari, il 3 novembre a Montecatini, dal 9 al 18 novembre a Napoli, il 24 e 25 novembre a Bari, il 27 novembre a Taranto, il 30 novembre-2 dicembre a Catania, il 5 dicembre a Seregno, 7-9 dicembre a Torino, il 14 dicembre a Biella, 18-23 e 25 dicembre-1 gennaio a Milano, 12-13 gennaio a Bologna, il 15 gennaio a Bolzano, 19-20 gennaio a Firenze, 26-27 gennaio ad Assisi, 31 gennaio-3 febbraio e 3-10 febbraio a Palermo, il 15 febbraio a Saint Vincent, il 16-17 febbraio a Varese e il 23-24 febbraio a Bergamo.