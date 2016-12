Olivia Wilde, bacio lesbo con Ashley Greene

foto Da video Correlati SEXY E TRASGRESSIVA 11:41 - Olivia Wilde si trasforma in una sexy spogliarellista per "Butter", commedia diretta da Jim Field Smith. Dopo essersi avvinghiata al palo in lingerie, l'attrice alza ancora di più la temperatura provocando sul set la collega Ashley Greene, con un travolgente bacio lesbico. Nella pellicola interpreta Brooke, una stripper che metterà in crisi il rapporto tra uno scultore di burro (Ty Burrell) e sua moglie (Jennifer Garner). si trasforma in unaper "", commedia diretta da Jim Field Smith. Dopo essersi avvinghiata al palo in lingerie, l'attrice alza ancora di più la temperatura provocando sul set la collega, con un. Nella pellicola interpreta Brooke, una stripper che metterà in crisi il rapporto tra uno scultore di burro (Ty Burrell) e sua moglie (Jennifer Garner).

Lingerie sexy, caschetto nero e movenze feline. Oliva Wilde per "Butter" si trasforma nella ballerina di lap-dance Brooke Swinkowski (alias Tokyo Rose), confezionando una scena ad altissimo tasso erotico con la collega Ashley Greene. Distese sul letto, le attrici sono infatti protagoniste di un momento di irrefrenabile passione, che le vedrà avvinghiarsi in un bacio travolgente.



Nelle "grinfie" della sensuale stripper finirà anche Bob (Ty Burell), un campione di sculture di burro, che manderà a rotoli per lei il matrimonio con l'ambiziosa moglie Laura (Jennifer Garner).