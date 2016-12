Ke$ha: "Ho fatto sesso con un fantasma"

foto Ap/Lapresse Correlati SEXY SUL PALCO 10:01 - Le curve di Ke$ha fanno risvegliare i morti. E in questo caso non è un modo di dire. Ai microfoni del programma radiofonico di Ryan Seacrest la cantante ha infatti ammesso di aver fatto sesso con un fantasma. Un vissuto che l'ha ispirata per il suo ultimo singolo, "Supernatural". "Ho avuto un paio di contatti con il soprannaturale... esperienze sexy - ha confessato la cantante - Non so chi sia, è un fantasma!". - Le curve difanno risvegliare i morti. E in questo caso non è un modo di dire. Ai microfoni del programma radiofonico di Ryan Seacrest la cantante ha infatti ammesso di. Un vissuto che, "". "Ho avuto un paio di contatti con il soprannaturale...- ha confessato la cantante - Non so chi sia, è un fantasma!".

Una svolta spirituale, che si ritrova in ogni traccia di "Warriors", il suo nuovo disco che uscirà il prossimo 4 dicembre.

"Sono anche stata ipnotizzata - ha continuato - voglio che questo album sia fortemente positivo, molto crudo e fragile. Voglio che rifletta la magia della vita".



Per l'occasione la cantante ha deciso di concedersi un anno da giramondo. "Il tema di questo album è la magia. Sono partita per un viaggio spirituale alla ricerca di me stessa. Nessun body guard, nessun manager. Ho girato il mondo a bordo di una barca - ha spiegato Ke$ha - Sono stata in Africa a riabilitare cuccioli di leone e mi sono tuffata insieme agli squali bianchi. Sono tornata cambiata da questo folle viaggio spirituale".