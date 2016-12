Lady Gaga accusata di essere una sgualdrina

foto LaPresse Correlati GAGA MOSTRA I DIFETTI 13:54 - Continuano le polemiche su Lady Gaga. Dopo essere stata criticata per i chili di troppo, ora il presidente del distretto di Staten Island di New York James Molinaro ha attaccato la popstar per aver fumato marijuana sul palco di Amsterdam, apostrofandola con il termine sgualdrina. "Ecco questa slut (sgualdrina) che influenza molti, molti ragazzi - ha detto Molinaro - E' una sgualdrina nel senso più puro del termine". - Continuano le polemiche su. Dopo essere stata criticata per i chili di troppo, ora il presidente del distretto di Staten Island di New Yorkha attaccato la popstar per aver fumato marijuana sul palco di Amsterdam,. "Ecco questa slut (sgualdrina) che influenza molti, molti ragazzi - ha detto Molinaro - E' una sgualdrina nel senso più puro del termine".

Immediata la reazione delle organizzazioni femministe locali e di altri esponenti del mondo politico newyorkese, intervenuti in difesa della cantante. "Oltre alle sue conquiste artistiche, è un'attivista che lotta per la giustizia sociale e una vera leader per la difesa dei matrimoni tra persone dello stesso sesso in questo paese" ha dichiarato il presidente del distretto di Manhattan Scott Stringer.



In queste ultime settimane, Gaga ha dovuto difendersi anche dalle critiche sul suo aumento di peso ed ha invitato i fan ad unirsi alla sua 'rivoluzione del corpo', per non essere prigionieri degli stereotipi.



La diva ha ammesso di aver acquisito circa 11-12 chili negli ultimi mesi, dando parte della "colpa" alla sua passione per il cibo italiano: "Amo mangiare pasta e pizza. Mio padre ha aperto un ristorante ed è così delizioso che prendo due chili ogni volta che ci vado".