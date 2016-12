Kylie Minogue, trasparenze sexy

foto Da video Correlati VEDO E NON VEDO

Terra e mare, campi di grano e acqua. E poi trasparenze e nudo. Kylie Minogue non rinuncia a mostrarsi sexy e nel video del nuovo singolo "Flower", già online su Youtube e in rotazione radiofonica da venerdì 28 settembre, cammina in sottoveste tra la natura e poi si immerge in acqua. A 44 anni la cantante è sempre sensuale, come nel recente cortometraggio in cui mostra senza imbarazzo il lato B

Il nuovo album, "The Abbey Road Sessions", uscirà il 30 ottobre su etichetta Parlophone. Un disco registrato nei prestigiosi studi londinesi con la band di Kylie e un'intera orchestra.



Oltre a "Flower", l'album conterrà altri 15 brani che ripercorrono i 25 anni di incredibile carriera della cantante australiana, tutti rilavorati per questo nuovo progetto con orchestra rendendo evidente fin dal primo ascolto come, spogliata della sua produzione pop di alto livello, la risonanza emotiva di molte della canzoni di Kylie non è mai stata più chiara, né la sua voce ha mai suonato meglio.