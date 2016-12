Anne Hathaway come la Minelli, canta"Cabaret"

12:10 - Taglio alla maschiaccio e ugola d'oro: Anne Hathaway sembra somigliare ogni giorno di più a Liza Minelli. Per rendere omaggio alla diva di "Cabaret", l'attrice ha organizzato per il prossimo 24 ottobre uno showcase benefico dal titolo "Perfectly Marvelous: The Songs of 'Cabaret' with Anne Hathaway and Friends". I proventi dell'evento saranno interamente devoluti alla ristrutturazione del Public Theater di New York.

Per calarsi meglio nei panni di Liza Minelli, la Hathaway ha optato per un taglio sbarazzino, che le illumina ancora di più il viso. Sul palco del "Joe's Pub" di New York, l'attrice porterà i brani più celebri del musical "Cabaret". Tra questi "Willkommen", "Cabaret", "Maybe This Time" e "Perfectly Marvelous".



Il ricavato dello showcase andrà alla ristrutturazione del Public Theater di New York, con cui l'attrice aveva già collaborato per la messa in scena de "La dodicesima notte" di Shakespeare, in cui interpretava il ruolo di Viola.



"Sono contenta di riunirmi con il Public per questa serata speciale - ha detto la Hathaway - Vogliamo festeggiare insieme la resurrezione del teatro, e supportare la sua missione di far arrivare il grande teatro a tutte le persone di New York. Naturalmente anche i turisti sono i benvenuti".