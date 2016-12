L'Italia candida "Cesare deve morire" agli Oscar

foto Ansa Correlati E TU QUALE FILM AVRESTI SCELTO? 12:48 - "Cesare deve morire" dei fratelli Taviani è candidato agli Oscar per l'Italia nella categoria "Miglior film straniero". Lo ha stabilito la Commissione di Selezione presso l'Anica, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediale, su incarico dell'Academy Award. Il film ha vinto l'Orso d'oro al Festival di Berlino. Le nomination saranno rese note dall'Academy il 10 gennaio. Il 24 febbraio 2013 la serata di premiazione. - "Cesare deve morire" dei fratelli Taviani è candidato agli Oscar per l'Italia nella categoria "Miglior film straniero". Lo ha stabilito la Commissione di Selezione presso l'Anica, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediale, su incarico dell'Academy Award. Il film ha vinto l'Orso d'oro al Festival di Berlino. Le nomination saranno rese note dall'Academy il 10 gennaio. Il 24 febbraio 2013 la serata di premiazione.

La Commissione di Selezione era composta da Angelo Barbagallo, Nicola Borrelli, Francesco Bruni, Martha Capello, Valerio De Paolis, Piera Detassis, Nicola Giuliano, Fulvio Lucisano e Paolo Mereghetti.



Il film di Paolo e Vittorio Taviani ha prevalso sugli altri 9 titoli che erano entrati nella short list dei dieci partecipanti alla selezione iniziale, ovvero "Bella addormentata" di Marco Bellocchio, "Il cuore grande delle ragazze" di Pupi Avati, "Diaz" di Daniele Vicari, "E' stato il figlio" di Daniele Ciprì, "Gli equilibristi" di Ivano De Matteo, "La-bas, Educazione criminale" di Guido Lombardi, "Magnifica presenza" di Ferzan Ozpetek, "Posti in piedi in Paradiso" di Carlo Verdone e "Reality" di Matteo Garrone.



TAVIANI: "E' SOLO L'INIZIO DI UN BEL VIAGGIO"

"Siamo felici ed è solo l'inizio di un bel viaggio. C'è tanta strada da fare", così i fratelli Taviani hanno commentato la candidatura italiana del loro film "Cesare deve morire" agli Oscar. I due registi hanno ricevuto la notizia mentre stavano prendendo l'aereo per gli Usa dove parteciperanno in concorso al Festival di New York.