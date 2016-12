Rihanna vomita in un locale di Las Vegas

foto LaPresse Correlati LA WALK OF SHAME DI RIRI 11:48 - Gli eccessi di Rihanna non sembrano avere fine. Lo scorso fine settimana infatti, durante un party in una discoteca di Las Vegas, Riri ha alzato un po' troppo il gomito e ha vomitato davanti a tutti. L'incidente non ha tuttavia fermato la superstar, che si è subito infilata in un altro locale per continuare a far festa fino all'alba. La vita sfrenata che conduce ha già sollevato le preoccupazioni della famiglia e degli amici più cari. - Gli eccessi dinon sembrano avere fine. Lo scorso fine settimana infatti, durante un party, Riri ha alzato un po' troppo il gomito e. L'incidente non ha tuttavia fermato la superstar, che si è subito infilata in un altro locale per continuare a far festa fino all'alba. La vita sfrenata che conduceha già sollevatoe degli amici più cari.

Una serata finita male per Riri, forse per festeggiare l'uscita del suo nuovo singolo "Diamonds", acquistabile su iTunes dalle ore 15 del 26 settembre. Il Rihanna Diamonds World Tour 2013 partirà invece il prossimo 8 Marzo ed andrà a toccare le maggiori città del Nord America e del Canada.



Non è la prima volta che l'alcol gioca brutti scherzi alla cantante. A inizio mese era infatti stata buttata fuori da un club di Londra, dopo aver fracassato un tavolo saltandoci sopra. I buttafuori erano pronti ad portarla fuori dal locale, ma si sono trattenuti quando gli amici hanno fatto presente che si trattava di Rihanna e lei stessa ha gridato il classico: "Non lo sai chi sono io?". Il gestore del locale, avendo capito l'accaduto, per rimediare ha offerto da bere a tutti gli amici della star, ovviamente a un tavolo nuovo.