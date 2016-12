Bellucci: "Non ho bisogno di mio marito"

foto A Correlati SENSUALE PRIMA DEL COMPLEANNO 10:51 - Il 30 settembre compie 48 anni ma non festeggerà. Monica Bellucci però appare più sensuale che mai su A rivela il segreto del rapporto d'amore che dura da 13 anni con Vincent Cassell: "Nessuno dei due ha bisogno dell'altro in senso pratico né contiamo da quanto stiamo insieme". Non chiamatela diva: "Le dive non esistono più, figuriamoci se lo sono io". - Il 30 settembre compie 48 anni ma non festeggerà.però appare più sensuale che mai su A rivela il segreto del rapporto d'amore che dura da 13 anni con Vincent Cassell: "Nessuno dei due ha bisogno dell'altro in senso pratico né contiamo da quanto stiamo insieme". Non chiamatela diva: "Le dive non esistono più, figuriamoci se lo sono io".

"Credo che due persone stiano insieme quando non si scelgono. Vincent e io siamo due persone completamente indipendenti. Probabilmente senza dirci nulla, ci scegliamo ogni giorno. - racconta l'attrice -. Mi ha conquistata con la stessa cosa che ci tiene uniti e cioè la nostra indipendenza. So che Vincent può far senza di me e forse anch'io potrei far senza di lui. Però allo stesso tempo non è così. Mai iniziare una storia con un programma: non funziona. Stare insieme è un fatto istintivo. Nessuno sa spiegarsi cos'è che ti fa andare avanti. E' un qualcosa che sta sopra di noi".



Al Festival di Toronto Monica ha presentato "Rhino Season" del regista iraniano Bahaman Ghobadi: "Interpreto una donna iraniana, ruolo che mi ha catapultato in un universo veramente lontano dal mio. A volte mi chiedo come arrivino questi progetti, è un aspetto divertente del mio mestiere". E non è tutto. "Ho concluso a luglio le riprese di 'Des genes qui s'embrassent' di Daniéle Thompson con Kad Merad. E' la storia di una famiglia in cui si raccontano odi e amori".



Il 30 settembre è il gran giorno del compleanno: "Non mi è mai importato niente dei compleanni anche da ragazzina. Li trovo di una noia mortale. Credo che festeggiare in età adulta abbia anche fare con la nostalgia dell'infanzia. Mi piace invece fare delle belle feste per le mie bambine perché è giusto che loro si divertano in maniera spensierata. La mia festa è il giorno del loro compleanno".