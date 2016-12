Mattia De Luca: "Do coraggio agli emarginati"

foto Ufficio stampa Correlati MATTIA PRESENTA "NINI'" 08:38 - Mattia De Luca è una scoperta di Caterina Caselli che l'ha portato anche al Festival di Sanremo 2010 tra i Giovani con il brano "Non parlare più". Mattia ha pubblicato sotto etichetta Sugar "Dreamers", il suo primo album. Due anni dopo il cantautore torna da indipendente con "Ninì" che presenta in anteprima a Tgcom24. Il brano fa da apripista al secondo disco "Riverde" che uscirà a metà autunno. è una scoperta diche l'ha portato anche al Festival di Sanremo 2010 tra i Giovani con il brano "". Mattia ha pubblicato sotto etichetta Sugar "", il suo primo album. Due anni dopo il cantautore torna da indipendente con "ì" che presenta in anteprima. Il brano fa da apripista al secondo disco "" che uscirà a metà autunno.

“Il videoclip - spiega Mattia - è stato girato a Ravello, Costiera Amalfitana da Cosimo Alemà. Racconta la storia di un ragazzo sulle tracce di una persona per lui 'speciale': Ninì. La canzone è un 'messaggio' rivolto a tutti quelli che la società mette ai margini. Ninì non cambiare/ mi piaci così” non vuole essere solo un “ritornello da cantare” a chi amiamo ma un incoraggiamento a chi si sente messo fuori!".



"Ninì" da venerdì 28 sarà su iTunes e in radio dal 5 ottobre