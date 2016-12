Cassie, la Venere nera che fa impazzire P.Diddy

foto Gq Correlati FISICO MOZZAFIATO 08:38 - Non è facile tenere sotto controllo un tipo come P. Diddy, ma Cassie ci è riuscita. La modella, cantante e attrice americana (ha recitato in "Step Up 2") si muove sicura di sè tra anelli e attrezzi da palestra, confezionando per "GQ" America un servizio fotografico ad altissimo tasso erotico. Merito del fisico mozzafiato e del sex appeal "selvaggio", armi di seduzione che hanno fatto perdere la testa anche al rapper americano. - Non è facile tenere sotto controllo un tipo come, maci è riuscita. La modella, cantante e attrice americana (ha recitato in "Step Up 2"), confezionando per. Merito del fisico mozzafiato e del sex appeal "selvaggio", armi di seduzione che hanno fatto perdere la testa anche al rapper americano.

La strada di Cassie nel mondo della musica è stata tutt'altro che semplice. Dopo il successo di "Cassie" nel 2006, da cui è uscita la hit "King Of Hearts", non è infatti riuscita a sfondare. I singoli tratti dal suo secondo lavoro si sono rivelati dei flop, costringendola così a rimandare l'uscita del disco.



"Sono una persona spensierata. Forse è un errore - ammette Cassie al magazine - E' passato tanto tempo dal mio album di debutto, lo so, ma ho dovuto ricominciare più e più volte. Sarebbe bellissimo rimanere popolari ma anche se fossi un'artista underground mi starebbe bene".



Ora che la strada di Cassie ha incrociato quella di P.Diddy - i due hanno ufficializzato la loro relazione a inizio estate - per la cantante "King of Hearts" si potrebbero aprire molte più porte.