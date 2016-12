Sesso e tradimenti, la verità di Schwarzy

foto Afp Correlati ECCO L'AMANTE

LA MOGLIE TORNA A SORRIDERE 17:47 - Da Hollywood alla politica, fino al tradimento con l'ex governante e la separazione dalla moglie. Arnold Schwarzenegger racconta la sua verità nel libro "Total recall: my Unbelievably True Story" che uscirà negli Stati Uniti l'1 ottobre. Il "Daily News" intanto anticipa alcune indiscrezioni, come gli incontri sessuali con l'amante quando la famiglia era in vacanza e la voglia di tornare con Maria Schriver. - Da Hollywood alla politica, fino al tradimento con l'ex governante e la separazione dalla moglie.racconta la sua verità nel libro "" che uscirà neglil'1 ottobre. Il "" intanto anticipa alcune indiscrezioni, come glicon l'quando la famiglia era in vacanza e la voglia di tornare con

Un libro autobiografico, in cui Schwarzy parte dall'infanzia in Austria e ripercorre le tappe della sua carriera cinematografica. Non mancano le pagine dedicate all'ultimo scandalo che ha fatto naufragare il suo matrimonio.



La relazione extraconiugale con la cameriera Mildred Baena dalla quale nel 1996 è nato un figlio si è consumata nella foresteria, ed è stata tenuta nascosta alla moglie perché l'ex governatore temeva per la sua carriera politica, visto che la Schriver è imparentata con i Kennedy.



Così l'ha confessato solo il giorno dopo la fine del mandato come Governatore della California. E adesso, passato il ciclone mediatico, sogna di poter ricostruire la sua famiglia, proprio accanto a Maria.