"Gangnam Style", PSY fenomeno del Web

LADY GAGA HA COPIATO CELENTANO? 11:18 - Madonna? Lady Gaga? Fatevi da parte. Il vero fenomeno del videoclip nell'era del Web arriva dalla Corea del Sud e si chiama PSY. Il rapper, con la sua "Gangnam Style" ha raccolto più di 250 milioni di visualizzazioni e il singolo è anche entrato in classifica in molti Paesi. Ma qualcuno già grida al plagio e si prepara a battere cassa...

Potere di una melodia tipica da tormentone e di un video demenziale e divertente, Park Jae-Sang (nome esteso del rapper), ha raggiunto queste cifre da capogiro in poco più di due mesi, avendo pubblicato il video il 15 luglio.



Un successo che lo ha catapultato nelle classifiche internazionali, dopo che in patria era già un idolo. In Inghilterra il brano è salito in una settimana dal 37° posto nella classifica dei singoli al terzo. Un risultato notevole anche se qualcuno si aspettava addirittura la prima piazza.



Ma con il successo arrivano anche i guai. E così PSY sarebbe stato contatto da un musicista che afferma che il brano è stato in realtà copiato. Altra causa in arrivo?