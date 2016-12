Miley Cyrus, trasparenze hot all' iHeart Festival

foto Afp Correlati SIPARIETTO OSE'

CAMBIO DI LOOK 10:17 - Sul palco dell'iHeartRadio Festival, evento rock che si svolge ogni anno Las Vegas, Miley Cyrus è stata tradita dal suo look total punk. Il mini-top a fascia, infatti, ha ceduto facendo intravedere sotto la maglietta il seno nudo. Un siparietto osè che non è dispiaciuto al cantante Jon Bon Jovi, pizzicato sul red carpet mentre "toccava con mano" le forme generose della futura signora Hemsworth, che ammiccava divertita. - Sul palco dell', evento rock che si svolge ogni anno Las Vegas,è stata tradita dal suo. Il mini-top a fascia, infatti, ha ceduto facendosotto la maglietta. Un siparietto osè che non è dispiaciuto al cantante, pizzicato sul red carpet mentre "" le forme generose della futura signora Hemsworth, che ammiccava divertita.

Un piccante fuori programma per l'ex stellina Disney che, messa da parte l'aria da ragazza della porta accanto, durante l'evento ha messo in mostra il suo lato più rock e ribelle, con tanto di cresta, tatuaggi e piercing.



Una trasformazione anticipata qualche settimana fa dal taglio di capelli condiviso con i fan su Twitter. La cantante per il palco dell'"iHeart Festival" ha optato per un look decisamente trasgressivo: tacchi alti leopardati, gonna metal a vita alta, cintura zebrata e mini-top trasparente. Una scelta azzeccata, che è piaciuta molto anche a Jon Bon Jovi, pizzicato sul red carpet mentre abbracciava - in una stretta forse un po' troppo "calorosa" - la futura moglie di Liam Hemsworth.