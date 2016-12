La venere in pelliccia di Polanski

foto Ap/Lapresse Correlati I NUDI DI EMMANUELLE AL CINEMA 16:14 - Roman Polanski porterà sul grande schermo "Venus in Fur" ("La venere in pelliccia"), piece di successo di Broadway , che racconta delle difficoltà di un regista a trovare una protagonista per adattare il romanzo di Von-Masoch che ha ispirato il termine "masochista". Protagonisti del film saranno la moglie di Polanski, Emmanuelle Seigner, e Louis Garrell, già visto in "The Dreamers" di Bernardo Bertolucci. porterà sul grande schermo "" ("La venere in pelliccia"), piece di successo di, che racconta delle difficoltà di un regista a trovare una protagonista per adattare il romanzo di Von-Masoch che ha ispirato il termine "masochista". Protagonisti del film saranno la moglie di Polanski,, e, già visto in "" di Bernardo Bertolucci.

La Seigner non è peraltro nuova al tema, avendo interpretato, sempre diretta dal marito, "Luna di fiele", classico dell'erotismo in cui si metteva in scena un rapporto sadomasochista.



"Venus in Fur" è una piece scritta da David Ives che prende come spunto il romanzo di Leopold Von-Masoch. Quando il regista protagonista della storia, sembra ormai rassegnarsi all'idea di non trovare una protagonista adeguata, ecco spuntare la donna perfetta per il ruolo. E in una mescolanza tra rappresentazione e realtà, il gioco di potere si sposterà fino a portare la donna a dominare completamente l'uomo.



Polanski girerà il film in francese e le riprese inizieranno a novembre.