"La mia musica, un viaggio tra le culture"

Musicista, compositore, attore e cantastorie o, meglio, griot. Jali Diabate ha fatto della Sicilia la sua seconda casa, perfetto contesto per creare una proposta musicale nuova. "Mi diverte indagare le potenzialità dello strumento che suono per realizzare mix di stili - spiega -: il reggae con la musica popolare siciliana, il blues e la bossa nova, la tradizione mandinka e il jazz. Tutto questo è estremamente stimolante. Vitale per me".

Classe 1983, nato a Baghere nel Senegal meridionale, Jali Diabate si è trovato in Sicilia quasi per caso, in quella che doveva essere una tappa di un viaggio verso la Germania e che poi si è rivelata essere la meta definitiva (per ora) del suo girovagare. Personaggio eclettico e rigoroso al tempo stesso, affronta l'ambito artistico con grande apertura ("se non so fare qualcosa mi pongo in ascolto perché credo che nella vita ci sia sempre da imparare") ma allo stesso tempo avendo piena consapevolezza di sé ("apertura verso posizioni diverse e confronto non devono significare farsi condizionare troppo dall'esterno"). Questo tanto da solo che con il suo gruppo, l'Afro Bougna Band.



Jali, tu vieni da una famiglia di "griot" per tradizione. Cosa vuol dire essere un "griot"?

Nella società africana (mandinka) è un figura autorevole e credibile, immancabile in ogni cerimonia. Canta le storie della gente, cerca di portare l'uomo verso la perfezione ed è un persuasore, un educatore, e anche un insegnante. La cultura della mia terra è per tradizione una cultura orale che si trasmette di generazione in generazione attraverso i racconti, i canti. Il "griot" detiene l'autorità di tramandare e raccontare.



Lo strumento che suoni si chiama Kora, un'arpa liuto tradizionale dell'etnia Mandinka, diffusa in buona parte dell'Africa occidentale. Sembra tu viva in simbiosi con essa...

Sì, la Kora è uno strumento arcaico, tradizionale della mia terra la cui cassa armonica è fatta con una mezza Calebasse, una zucca originaria dello Zimbabwe. Vivo una relazione di fortissima empatia con la mia kora e penso che il musicista diventi col tempo l'altra parte della zucca. Quando è impegnato a suonare la sua posizione ricorda quella della Calebasse intera. Il suonatore che si ricongiunge con lo strumento sperimenta un'armonia naturale, secondo me.



Come hai imparato a suonarla?

Quando ero bambino ricordo che suonavano tutti in casa, trovavo spesso la kora poggiata all'angolo della stanza. Credo mi attirasse e mi incuriosisse molto all'inizio. Non ho avuto un maestro che mi ha insegnato a suonare, ho imparato ascoltando mio padre e mio zio.



La musica non è la tua unica passione: hai sperimentato la recitazione sia nel cinema sia nel teatro. Come nasce questa vena istrionica?

Ho iniziato a recitare a scuola. Erano semplici esibizioni, esercizi di stile ed allenamento della memoria e dei movimenti abbinati alla recitazione. Ho poi proseguito professionalmente durante gli anni del liceo. Con la Compagnia Teatrale di Boussana, nel Senegal, ho partecipato a diversi festival e ho dei ricordi bellissimi di quegli anni e della condivisione quotidiana con i miei compagni d'avventura.



E ora porti avanti in parallelo le due carriere artistiche?

La mia attività principale è quella di musicista, ma parallelamente seguo progetti di recitazione. Però non accetto nulla a scatola chiusa, dipende dal genere di ruolo e tengo sempre a decidere ciò che non offenda il mio lavoro e la mia personalità. Finora tutti i progetti che ho accettato di portare avanti sono stati per me occasione di affrontare un aspetto creativo diverso da quello musicale.



Musicalmente parlando sei un provocatore e più volte hai detto che non segui regole precise. Come nasce il rapporto con la composizione e l'arrangiamento della tua musica?

Io non potrei fare musica se non alla mia maniera. Contaminare la musica fa parte di me. Unire influenze è come un viaggio veloce pur stando fermi nello stesso posto. Mi diverte molto indagare le potenzialità dello strumento che suono e utilizzarlo per realizzare mix di stili: il reggae con la tradizione siciliana, il blues e la bossa nova, la musica tradizionale mandinka e il jazz. Tutto questo è estremamente stimolante. Vitale per me.



Hai citato il viaggio: qual è il il tuo rapporto con il viaggio, in senso fisico o spirituale?

Per me partire, tornare, viaggiare, conoscere e scoprire sono sensazioni più forti di me. Quando ho messo piede in Italia mi sono ripromesso di lavorare in musica per realizzare il sogno di sempre di una consacrazione internazionale ma anche quello di aiutare la mia famiglia e le persone a me più care che vivono ancora in Senegal. Questa è la missione, ovunque io vada. Non c'è posto in cui io non possa vivere o sentirmi a casa. Sono molto flessibile da questo punto di vista. Tuttavia ho sempre bisogno di sapere che la mia famiglia avverta la mia presenza anche da lontano e che le mie impronte, seppur lontane, un giorno mi ricondurrano di nuovo a loro.



Su quali progetti stai lavorando?

Di recente ho partecipato come musicista e compositore alla realizzazione della colonna sonora de "Le Baccanti", tragedia euripidea, nella versione riscritta dal nigeriano Wole Soyinka e messa in scena in due date siciliane. Per il resto sono al lavoro per l'uscita del prossimo album, che sto finendo di registrare. La mia speranza e anche la mia "bussola" sono sempre quelle di vivere la musica attraverso la mia passione, il rigore, la professionalità e di riscontrare l'entusiasmo del pubblico ai concerti.