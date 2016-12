Skunk Anansie: "Avanti popolo!"

Il tema dei matrimoni gay è un po' come quelli tra i bianchi e neri di qualche decennio che non erano certo erano ben visti. Oggi dovrebbe accadere lo stesso per le unioni con persone dello stesso sesso. In Italia la questione è più spinosa perché il problema che in Italia ci sono una Chiesa e uno Stato che non sono separati come succede negli altri Paesi.

Dopo la reunion del 2009 (avvenuta dopo 8 anni di separazione) con il best of "Smashes & Trashes" e "Wonderlustre", entrambi disco d’oro in Italia, gli Skunk Anansie hanno saputo rinnovarsi e proprosi in una veste inedita e ricca di energia.Esattamente. Mi sembra sia chiaro a tutti il momento che stiamo vivendo. La società come la politica si sono allontanate tra loro. Ognuno sembra stare per conto proprio e a pagarne sono sempre le stesse persone. C'è bisogno di lavoro e tanti giovani non aspettano altro. Deve esserci una corrispondenza tra la volontà del popolo e la politica.Semplice, alzare la testa e farsi sentire. Il nostro è un messaggio positivo, vogliamo far sì che la comunità possa capire e comprendere le proprio potenzialità. E' vero, il momento è terrivile ma la cosa positiva dell'essere umano è la possibilità di riscatto e di rinascita.Credo che il potere e il peso della Germania sia innegabili, così come i problemi che hanno Spagna e Italia. Penso si debba ricreare uno spirito più europeo e di collaborazione. Non è difficile.Bello vero? (fa vedere l'anello, ndr). Sono felice.