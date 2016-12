Lady Gaga ha copiato Celentano?

foto Tgcom24 Correlati COSA NE PENSI? DI' LA TUA

A mettere la pulce nell'orecchio è stato lo scrittore Massimiliano Parente a Dagospia. "Teeth", canzone contenuta nel primo album di Gaga, "The Fame Monster", sarebbe molto somigliante a "Prisencolinensinainciusol" celebre successo anni 70 di Celentano nel quale cantava (e rappava) in un improbabile inglese improvvisato in forma di gramelot. In effetti la parte musicale è quasi identica. Un nuovo caso Michael Jackson-Al Bano?

All'epoca, al netto delle ironie di molti, la popstar americana dovette pagare 4 milioni di dollari al cantante di Cellino San Marco per la somiglianza tra "Will You Be There" e "I cigni di Balaka".



Anche per questo Parente nella sua mail suggerisce a Celentano di trascinare in tribunale Lady Gaga, chiedendo per sé una piccola percentuale in caso di causa vinta.