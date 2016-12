Kanye, sex tape come la Kardashian

foto Olycom Correlati IL VIDEO HARD DI KIM 10:08 - Nuovo scandalo sex tape nel mondo della musica. Questa volta a essere coinvolto è il rapper Kanye West, da poco compagno di Kim Kardashian. Secondo il sito "Radar Online" il video sarebbe stato girato in una camera d'albergo prima che i due si mettessero insieme. Ma, visto che anche Kim ha un video hard nel suo passato, questa è una conferma del fatto che sono anime gemelle. - Nuovo scandalo sex tape nel mondo della musica. Questa volta a essere coinvolto è il rapper Kanye West, da poco compagno di Kim Kardashian. Secondo il sito "Radar Online" il video sarebbe stato girato in una camera d'albergo prima che i due si mettessero insieme. Ma, visto che anche Kim ha un video hard nel suo passato, questa è una conferma del fatto che sono anime gemelle.

Tanto più che anche il sex tape di Kim era stato girato in coppia con un rapper, ovvero Jay-Z. Insomma, i punti di contatto sono più di uno. Certo è che quello scandalo contribuì a rendere nota la Kardashian mentre Kanye West non ha certo bisogno di questo per far circolare il suo nome.



"Radar" ha pubblicato anche uno scatto tratto dal filmato, in cui si vede il rapper a petto nudo (ipotizzando che sia nudo anche più giù...). La compagna di turno sarebbe una diciottenne sposata che nel video dichiara tutta la sua insoddisfazione per il suo matrimonio. "Mio marito e io non facciamo più sesso - dice -, ecco perché sono qui".



Che il rapper fosse consapevole del video è evidente dalle immagini, dal momento che è lui ad accendere e spegnere la camera. Sembra però che sia disposto a tutto affinché non venga venduto e reso pubblico. "Farà qualunque cosa - ha detto una persona all'interno dell'industria del sesso di San Francisco -, quando ha saputo che il video stava per essere venduto è praticamente scoppiato in lacrime...".