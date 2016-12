Tredici cuori del pop per "Italia Loves Emilia"

foto Ansa Correlati LE STAR SUL PALCO

NUMERI E CURIOSITA'

FERRO: "ZERO CAPO DELLA GITA"

MINUTO PER MINUTO 16:32 - C'era un'immensa distesa umana di 150mila spettatori al live benefico "Italia Loves Emilia" di Campovolo per ricostruire le scuole nelle zone terremotate. Tredici artisti e duetti inediti come quello tra Jovanotti e Zero in "Amico" versione reggae e l'omaggio a Dalla di Giuliano Sangiorgi con la Mannoia in "Anna e Marco". Gli incassi totali del concerto a quasi 4 milioni di euro. Telespettatori imbufaliti sul Web per la diretta 'tagliata' su Sky. - C'era un'immensa distesa umana di 150mila spettatori al live benefico "" di Campovolo per ricostruire le scuole nelle zone terremotate. Tredici artisti e duetti inediti come quello train "Amico" versione reggae e l'omaggio adicon lain "". Gli incassi totali del concerto a quasi 4 milioni di euro. Telespettatori imbufaliti sul Web per la diretta 'tagliata' su Sky.

Non era certamente facile organizzare un evento come “Italia Loves Emilia” in poco tempo e creando armonia musicale tra tredici artisti di diverso temperamento ed età. Eppure la scommessa del manager Claudio Maioli e di Ferdinando Salzano, amministratore dell'agenzia live Friends&Partner e ideatore di Campovolo di Ligabue, è stata vinta. Bello e mastodontico il palco di 90 metri diviso in due per agevolare i cambi dei musicisti con gli artisti che si passavano la palla una volta terminato il loro intervento. Impeccabile dal punto di vista tecnico/sonoro lo show, in qualsiasi angolazione si sentivano bene le canzoni.



Diversi problemi tecnici, invece, sono stati rilevati durante la diretta Prima Fila di Sky, si pagava dieci euro per la visione devoluti sempre in beneficenza. Numerose le lamentele di alcuni utenti su Twitter e Facebook perplessi anche perché lo show ad un certo punto è stato interrotto mentre proseguiva dal vivo e in radio con la telecronaca, come era stato già annunciato correttamente da settimane dagli organizzatori del concerto. Dall'azienda televisiva probabilmente non c'è stata tempestiva e chiara comunicazione ai propri clienti . Forse è stata anche una scelta per non penalizzare poi l'uscita del dvd e cd previsti per Natale, i cui proventi andranno in beneficenza.



Bella atmosfera ed energia e l'assenza di Laura Pausini (su consiglio dei medici per preservare la gravidanza) si avvertiva. Il suo carisma, già mostrato ampiamente ad 'Amiche per l'Abruzzo', avrebbe portato energia in più al live di quattro ore. Mancavano anche altri emiliani doc come Cesare Cremonini che avrebbe avuto tutto il diritto di presenziare ma come più volte è stato detto dall'organizzazione, raggiunto il numero di 14 artisti la “lista” si è bloccata.



Ad aprire l'evento è stato proprio un emiliano doc come Zucchero che ha proposto la ballad intensa “Un soffio caldo” dedicato al paese della sua infanzia nella campagna emiliana. Tra i momenti più toccanti l'omaggio a Dalla con Fiorella Mannoia ed un emozionato Giuliano Sangiorgi in “Anna e Marco”. Pubblico in delirio per i Nomadi e Lorenzo Jovanotti che ha coronato il sogno di duettare con Zero in una versione reggae di “Amico”. Via via tutti gli altri artisti si sono alternati da Elisa, in ottima forma, a Giorgia sorridente più che mai, passando per Tiziano Ferro, Baglioni, Antonacci e i Litfiba fino ad arrivare a Ligabue che Campovolo lo conosce molto bene perché ha alle spalle due concerti proprio in quel luogo.



Infine la chiusura corale con “A muso duro” di Pierangelo Bertoli. Le luci si spengono e i fan alla spicciolata sono tornati a casa, c'è chi è rimasto in tenda, chi ha dormito alla stazione per prendere il primo treno ma tutti con negli occhi le immagini di una serata unica.

Andrea Conti