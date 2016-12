Led Zeppelin, il film-documentario arriva in Italia

foto Ap/Lapresse 19:14 - Insieme non li vedremo più cantare, ma i Led Zeppelin si riuniscono per promuovere il film-documentario della famosa reunion del 2007. "Led Zeppelin: Celebration Day", la registrazione rimaneggiata del concerto dell'O2 Arena sarà infatti nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 17 ottobre. Italia compresa. - Insieme non li vedremo più cantare, ma isi riuniscono per promuovere il film-documentario della famosa reunion del 2007. "", la registrazione rimaneggiata del concerto dell'O2 Arena sarà infatti nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal. Italia compresa.

"Quando siamo saliti sul palco a Londra per quel concerto non avevamo idea che avremmo poi prodotto questo film - spiega Jimmy Page -. Ma il materiale era lì e quando lo abbiamo rivisto abbiamo capito che avrebbe avuto senso trasformarlo in un film". Le immagini sono in effetti nitide e potenti e il montaggio veloce porta i fan spesso e volentieri a diretto contatto con il sudore dei Led Zeppelin.



"Nelle prove abbiamo subito ritrovato la sintonia, è stato praticamente immediato", interviene Robert Plant. Che sottolinea come la tecnologia disponibile abbia fatto la differenza nel creare una "versione definitiva" dei grandi cavalli di battaglia. Ma perché aspettare cinque anni per mettere insieme Celebration Day? "Dovete capire che nell'universo dei Led Zeppelin cinque anni sono più o meno cinque minuti" , risponde ironicamente John Paul Jones.



Il distributore Nexo Digital ha elencato sul suo sito gli oltre 150 cinema italiani che proietteranno il film nella sola data del 17 ottobre. E per il 19 novembre è stata annunciata invece l'uscita del Dvd/Blu-ray del documentario.