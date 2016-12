MIKA: "Scoppio di energia e sono innamorato"

foto Ufficio stampa Correlati NUOVA MUSICA E NUOVO LOOK 09:36 - Via le celebri spillette colorate, i pupazzi sulla giacca, il mondo colorato di MIKA ha lasciato spazio alla sobrietà e all'amore. L'amore vero perché il cantautore non solo ha dichiarato di essere gay ma ha una relazione. Ecco perché "The Origin Of Love" è un tripudio di gioia e di brani ben prodotti ed efficaci: "Ho chiamato tante persone ad aiutarmi e ci ho messo tutta l'energia che avevo", dice a Tgcom24. - Via le celebri spillette colorate, i pupazzi sulla giacca, il mondo colorato diha lasciato spazio allae all'. L'amore vero perché il cantautore non solo ha dichiarato di esserema ha una relazione. Ecco perché "" è un tripudio di gioia e di brani ben prodotti ed efficaci: "Ho chiamato tante persone ad aiutarmi e ci ho messo tutta l'energia che avevo", dice

"The Origin Of Love" sarà disponibile in due versioni e in quella deluxe ci saranno due brani ("Origin of love" e "Stardust") dove l'artista canta qualche strofa in italiano. MIKA, che ha presentato il suo nuovo lavoro negli uffici della nuova sede milanese di Amazon, ha annunciato il suo ritorno dal vivo in Italia: il 9 novembre al Gran Teatro Geox di Padova e il 10 all'Atlantico Live di Roma, due appuntamenti che fanno parte del nuovo tour europeo. Non è escluso comunque che torni in estate per altre date.



Quanto la tua relazione ha influenzato le tue nuove canzoni?

Molto. Vivo un'energia pazzesca in questo momento, molto pulita ma al tempo stesso forte. Anche se qualche giorno sono stanco riesco sempre ad essere al massimo delle mie capacità. Ho approfittato di questa fase per far sì che questo album suonasse nel miglior modo possibile. Se negli altri due dischi ero un supercartoon adesso posso dire di aver svelato il mio lato romantico.



Prima facevi tutto da solo ora hai chiesto la collaborazione di produttori del calibro di Pharrell Williams ma anche Benny Benassi, come mai?

E' vero che avevo creato un microcosmo come musicista. Forse sono anche stato sulla difensiva in alcuni momenti. Ma poi arrivi in una momento della tua vita in cui vuoi condividere. Mi sono trovato benissimo con le persone con cui ho collaborato perché ho provato ad aprirmi cercando di inglobare nuovi stimoli e sonorità. Se prima componevo tutto nella mia cameretta poi mi sono trovato catapultato tra Los Angeles a Londra per creare nuovi suoni dagli anni 70 ai giorni nostri.



Qual è per te l'origine dell'amore?

Sta nella gioia delle canzoni, dove apri il cuore incondizionatamente. L'amore è esplosione di sentimenti ma anche di divertimento nella storia che stai vivendo in quel momento.



Hai dichiarato al mondo di essere gay, quanto è cambiata la tua vita?

In verità non molto ai miei fan non importava nulla, c'erano le mie canzoni che parlavano per me. Era più un'urgenza giornalistica ma a dire il vero dopo mi sono sentito più libero.

Andrea Conti