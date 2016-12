La svolta sexy di Giulia per un "Playboy"

foto Ufficio stampa Correlati INEDITA CONIGLIETTA 12:58 - Giulia Ottonello cambia look. Più aggressiva e sexy propone il nuovo video "Playboy". Il brano è nato dalla collaborazione dell'ex protagonista di "Amici" con Maggie Jeans. Il singolo fa da apripista al nuovo album "I miei colori". Dalla prossima stagione teatrale Giulia sarà accanto a Giampiero Ingrassia del musical "Frankenstein Junior" per la Compagnia della Rancia. cambia look. Più aggressiva e sexy propone il nuovo video". Il brano è nato dalla collaborazione dell'ex protagonista di" con Maggie Jeans. Il singolo fa da apripista al nuovo album". Dalla prossima stagione teatrale Giulia sarà accanto adel musical "" per la Compagnia della Rancia.

Dopo più di 10 anni di carriera, iniziata da giovanissima, tra canto e recitazione e anche un po' di ballo, Giulia Ottonello torna alla musica con un brano nato dalla collaborazione con Stefano Cabrera degli GnuQuartet.



“Ho scritto Playboy con Stefano Cabrera. - spiega Giulia - E' nata qualche anno fa e da allora fino ad oggi ha percorso un lungo periodo di evoluzione e grandi cambiamenti sia nel testo che nell'arrangiamento. A primo impatto potrebbe semplicemente sembrare una bella e moderna canzone Pop super pompata, piena di un bel color rosa glitterato e molto Gloss... in realtà è una vera e propria canzone denuncia".



"Racconta di un momento storico di grande crisi, di mancanza totale di diritti e profondità d'animo, - continua la cantante - di come realmente ancora è immaginata fin troppo spesso una giovane donna, di come ancora fin troppo spesso una giovane donna si deve muovere nel sistema della nostra società se vuole "riuscire" e se vuole fare carriera e successo... Racconta la reale tristezza, e l'immagine distorta della Donna che ci ha regalato il nostro Bel Paese ed in parte anche il resto del Mondo. Io sono per l'Amore, per la Pace, per l'Uguaglianza. Ogni essere vivente in questo Mondo ha il diritto di vivere su questi principi. Farò sempre luce su quello in cui credo!".