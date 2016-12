Rashida, avvocatessa gay in lingerie

foto Flaunt Magazine Correlati CHE TRASPARENZE! 11:55 - La bambina che giocava con Michael Jackson è cresciuta. E a 36 anni Rashida Jones posa in lingerie e trasparenze che non lasciano spazio all'immaginazione per il magazine "Flaunt". Nella commedia "Quell'idiota di nostro fratello" veste i panni di un'avvocatessa lesbica, un ruolo che le calza a pennello perché l'attrice ha studiato giurisprudenza ad Harvard prima di debuttare al cinema. - La bambina che giocava conè cresciuta. E a 36 anniposa ine trasparenze che non lasciano spazio all'immaginazione per il magazine "". Nella commedia "Quell'idiota di nostro fratello" veste i panni di un'avvocatessa lesbica, un ruolo che le calza a pennello perché l'attrice ha studiato giurisprudenza ad Harvard prima di debuttare al cinema.

Il padre Quincy è un famoso musicista e discografico, anche se Rashida ama puntualizzare che il suo piccolo "posticino" a Hollywood è merito del suo talento. La dinastia non c'entra. E' cresciuta in una famiglia allargata e al matrimonio non ci pensa, anche se la sfera privata preferisce custodirla come un gioiello prezioso.



Si sa solo che è legata sentimentalmente a Jon Favreau, l'autore dei discorsi del presidente Barack Obama. Adesso però sembra che Rashida si stia aprendo e grazie proprio all'ultimo shooting ha cominciato a scoprire anche il suo lato più sexy.