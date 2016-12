Tea Falco: "Ho pianto per Bernardo Bertolucci"

foto Gioia Correlati BELLA E MISTERIOSA 09:49 - Si chiama Tea Falco la nuova musca di Bernardo Bertolucci. E' la protagonista di "Io e te" il nuovo film del regista. L'attrice racconta a Gioia il primo incontro: "Ero molto intimidita, lui comincia a farmi domande, io rispondo, ma a un certo punto mi blocco. Troppo emozionata. Allora mi chiede: 'Ma hai qualcosa di Olivia?', la ragazza del film". Una domanda con trabocchetto. Infatti Tea si lascia prendere dal panico e piange... - Si chiamala nuova musca di. E' la protagonista di "" il nuovo film del regista. L'attrice racconta a Gioia il primo incontro: "Ero molto intimidita, lui comincia a farmi domande, io rispondo, ma a un certo punto mi blocco. Troppo emozionata. Allora mi chiede: 'Ma hai qualcosa di Olivia?', la ragazza del film". Una domanda con trabocchetto. Infatti Tea si lascia prendere dal panico e piange...

"Esito, poi gli dico che avevo scritto una cosa. - continua - Sul personaggio, sulla dipendenza, sul suicidio. Mi chiede di leggere. Per dieci minuti nella stanza regna il silenzio. Poi alza il capo, e mi guarda: 'Però non è ancora il momento'. Io scoppio a piangere. Mi dice che la stessa cosa era successa con Eva Green, durante il provino per 'The dreamers'".



Le aveva chiesto: "Sai piangere in dieci secondi?". E lei: "In otto". E dopo sei era scoppiata in lacrime. "Ma il tuo non è un pianto cinematografico", mi dice guardandomi negli occhi. Io, zitta. Emozionata. A quel punto mi saluta, mi accompagna alla porta: "Continua a sorridere". E io penso: "Allora mi prende! O forse lo dice a tutti...".