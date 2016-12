Justin Timberlake: "Vivo grazie ad un bacio"

foto Olycom Correlati LA PREMIERE A LOS ANGELES

Se l'è vista davvero brutta Justin Timberlake sul set del suo ultimo film "Trouble With the Curve", che in Italia uscirà il prossimo 30 novembre. Mentre stavano girando una scena sui Monti Blue Ridge, infatti, Timberlake è diventato blu e ha perso i sensi a causa della temperatura glaciale (50 gradi sottozero). La collega Amy Adams ha capito subito la situazione e lo ha salvato praticandogli la respirazione bocca a bocca.

"Stavamo girando una scena sui Monti Blue Ridge e l'acqua era circa 50 gradi sotto zero. Era ghiacciata - ha rivelato Timberlake alla première di "Trouble with the Curves" a Los Angeles - Amy mi ha davvero salvato la vita. A mia insaputa, stavo diventando blu e ho perso i sensi. Devo la mia vita ad Amy Adams".



Timberlake e la Adams erano insieme sul set, quando l'attore si è sentito male a causa della temperatura glaciale. Amy ha capito immediatamente cosa stava succedendo e lo ha soccorso.



La Adams, che nel film interpreta la figlia di un vecchio allenatore di baseball (Clint Eastwood) scherza sul suo gesto eroico: "Qualcuno lo chiama bocca a bocca, qualcuno la chiama baciare. Comunque è stato un lavoro piacevole!".



La fidanzata Jessica Biel deve quindi essere grata alla Adams per questo slancio "passionale". E' solo per merito di questo bacio rubato, infatti, che Justin potrà presentarsi sano e salvo all'altare il prossimo 6 ottobre, per pronunciare il fatidico sì.