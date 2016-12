Paris Hilton: "I gay? Sono disgustosi e arrapati"

foto Olycom Correlati UNA HIPPY SCATENATA 11:17 - Osannata dalla comunità gay, spesso è stata ospite a serate a tema eppure... Eppure Paris Hilton ha le idee chiare su quel mondo. Un tassista di New York ha registrato una conversazione (pubblicata su Radar Online) tra l'ereditiera e un mmico mentre parlavano di Grindr (applicazione per incontri): "I gay sono le persone più arrapate del mondo. Sono disgustosi. Molti di loro hanno l'Aids. Avrei paura se fossi un gay perché muori di Aids". - Osannata dalla comunità gay, spesso è stata ospite a serate a tema eppure... Eppureha le idee chiare su quel mondo. Un tassista di New York ha registrato una conversazione (pubblicata su Radar Online) tra l'ereditiera e un mmico mentre parlavano di Grindr (applicazione per incontri): "I gay sono le persone più arrapate del mondo. Sono disgustosi. Molti di loro hanno l'Aids. Avrei paura se fossi un gay perché muori di Aids".

Un portavoce dell'ereditiera ha spiegato che le sue osservazioni sono state estrapolate fuori contesto e Paris rimane una "grande sostenitrice" della comunità gay e non voleva in alcun modo offendere.



"Sostanzialmente le parole di Paris Hilton - spiega l'addetto stampa - sottolineavano quanto fosse pericoloso per chiunque avere rapporti sessuali non protetti che potrebbero portare a una malattia pericolosa. L'amico di Paris le aveva raccontato di un gay, malato di Aids, che aveva rapporti sessuali non protetti e qui poi il discorso si è spostato sull'applicazione del cellulare che favorisce gli incontri sessuali mordi e fuggi. Le parole che avete ascoltato ("disgustosi", ndr) si riferiva a quando Paris ha visto, tramite il cellulare dell'amico, i profili di alcuni uomini contenuti nell'applicazione Grindr. Non volevano essere commenti sprezzanti. Paris Hilton è una grande sostenitrice della comunità gay e non era sua intenzione fare dichiarazioni negative circa l'orientamento sessuale di nessuno".



Incidente chiuso? Chissà, di certo la comunità gay è infuriata.