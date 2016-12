Gaber rivive nella voce di cinquanta artisti

foto Ufficio stampa 16:09 - Cinquanta artisti omaggiano Giorgio Gaber per il più grande tributo mai realizzato nella musica italiana. Esce a novembre il triplo cd "Io Ci Sono" che darà il via ufficiale alla serie di manifestazioni per il decennale della scomparsa del cantautore. L'album raccoglie le migliori interpretazioni che i più grandi nomi della musica italiana hanno dedicato a Giorgio Gaber nel corso di questi dieci anni. - Cinquanta artisti omaggianoper il più grande tributo mai realizzato nella musica italiana. Esce a novembre il triplo cd "" che darà il via ufficiale alla serie di manifestazioni per ildel cantautore. L'album raccoglie le migliori interpretazioni che i più grandi nomi della musica italiana hanno dedicato a Giorgio Gaber nel corso di questi dieci anni.

“Io ci sono”, è tratto dall’album “Io come persona” e sottolinea, evidenziando con forza, come sia l'eccezionale adesione degli artisti che hanno voluto interpretarlo ed "essere" nel disco. I cinquanta cantanti interpretano ognuno un brano diverso, ripercorrendo la carriera gaberiana che racconta la storia d’Italia dal secondo Dopoguerra.



Oltre alla versione Standard sarà disponibile una versione Deluxe di “Io ci sono”, in tiratura limitata e numerata, che conterrà: triplo cd con due preziosi brani aggiuntivi; libro con foto e testi delle canzoni interpretate; alcune rare fotografie realizzate per l'occasione in formato speciale; due dvd, realizzati con materiali inediti dalla Fondazione a cura di Andrea Pedrinelli: "Secondo me Gaber", con estratti delle interviste rilasciate alla Fondazione dagli artisti presenti nell’album, e "Inediti e rarità", con immagini inedite di Giorgio Gaber e del suo teatro.