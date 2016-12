Torna la musica di "Aperitivo in concerto"

In particolare quest'anno il cartellone sarà in larga parte dedicato a quell’afrocentrismo che ha caratterizzato gran parte della musica improvvisata afroamericana a partire dagliUn momento importante nella cultura del secolo scorso che, sin dai suoi albori, ha trovato, nella riscoperta di un antichissimo e lacerato continente, nuovi stimoli per la creatività, in Europa come nel Nuovo Mondo. Il Ventesimo secolo, in cui ilha fatto da araldo e da battistrada per una riscoperta ed un riconoscimento della cultura africana, ha assistito alla dilagante influenza esercitata dalle molteplici tradizioni africane, soprattutto, ma non solo, in ogni ambito musicale.In quest'ottica va valutato l'avvio di "Aperitivo in concerto" con due momenti particolarmente significativi: l'apertura, spettacolare e imponente, con lo straordinario e trascinante incontro fra una leggenda del jazz come il sassofonista A(28 ottobre) con il gruppo Dar Gnawa, storica e affascinante formazione di Tangeri che per antica tradizione rievoca la cultura degli schiavi neri in Nord Africa, e l'esibizione del sassofonista(11 novembre), storico interprete californiano che, già negli anni Settanta, a capo di un complesso di grande valore come, ha saputo tracciare una via particolarmente spettacolare e coinvolgente nella riscoperta dell'Africa da parte del jazz e della tradizione afroamericana.Se il sassofono di Shepp (artista che già nel 1969 partecipava al Primo Festival Panafricano di Algeri, sottolineando anche ideologicamente il ritorno della cultura africana-americana alle sue origini, per troppo tempo neglette) s'infiamma di passione nella rilettura di un passato tradotto in termini d'esaltazione musicale, Ackamoor offre, con The Pyramids, nella sua prima esibizione italiana, un'appassionante performance in cui musica, teatro, memoria e rituale arcaico si fondono in uno spettacolo di fortissimo impatto.(Nella pagina seguente il calendario completo della stagione)