King annuncia: "C'è il sequel di Shining"

Stephen King ha annunciato la data di pubblicazione del sequel di "Shining" che si intitolerà "Doctor Sleep". Il romanzo prende le mosse dal finale agghiacciante del suo romanzo più spaventoso che nel 1980 Stanley Kubrick traspose in uno dei classici dei film dell'orrore. "Doctor Sleep" uscirà il 24 settembre 2013. Si sta pensando già ad un adattamento cinematografico.

"The Shining" (letteralmente "luccichio") del 1977 racconta la storia della famiglia Torrance che si trasferisce in un maestoso quanto isolato del Colorado in cui il padre Jack (Jack Nicholson nel film) viene posseduto dagli spiriti e attacca violentemente i suoi cari, ma il figlio Danny, le cui capacità psichiche sono state rafforzate dai fantasmi dell'albergo, e sua madre Wendy riescono alla fine a scappare.



Cos'è successo a Danny Torrance? Lo scopriranno i lettori di "Doctor Sleep". Dan Torrance è diventato "un uomo di mezza eta' da decenni alla deriva, disperato di liberarsi dall'eredità di disperazione, alcolismo e violenza di suo padre", secondo l'anticipazione diffusa dall'editore Scribner and Hodder and Stoughton.



Dopo anni passati a vagabondare per l'America Dan si è sistemato in una cittadina del New Hampshire dove i suoi 'luccicanti' poteri magici vengono usati per dare conforto a chi muore. Soprannominato "Doctor Sleep" (dottor sonno) dai suoi compaesani, l'uomo entra in contatto con una dodicenne, Abra Stone, il cui 'luccichio' è "il più brillante mai visto" e deve affrontare una tribù di quasi immortali che vivono del 'vapore' prodotto dai bambini che posseggono lo 'shining' quando vengono lentamente torturati a morte.



L'esistenza del sequel era stata annunciata da King nel novembre del 2009 nel corso di un incontro con lettori canadesi a Toronto, moderatore il regista David Cronenberg. A luglio, dopo infiniti ripensamenti, lo scrittore ha messo la parola fine al romanzo ed è arrivato l'annuncio della data di pubblicazione.



"Shining" è uno dei romanzi più amati dai fan di Stephen King. Secondo indiscrezioni del Los Angeles Times la Warner Bros. starebbe lavorando a un prequel del film di Kubrick. Il progetto, ancora agli inizi, avrebbe coinvolto gli autori/produttori Laeta Kalogridis (Shutter Island) e James Vanderbilt (Zodiac) con il loro partner Bradley Fischer (Black Swan), tre maestri con solide credenziali nel settore dell'horror.