Furtado: "Sono stata male ma sono rinata"

Nelly Furtado ha conosciuto la popolarità mondiale con il singolo-tormentone "I'm Like a Bird" del 2000. Da allora tantissimi tour, dischi, interviste senza mai fermarsi. La cantante ha pubblicato "The Spirit Indestructible" un album importante e di rilancio dopo un periodo difficilissimo di stress e desiderio di ritirarsi dalla musica. "Grazie alla mia famiglia e alla scoperta di avere un'anima forte sono rinata", ha detto a Tgcom24.

Perché sei stata male?

Quando ho finito il tour legato all'album in spagnolo 'Mi plan', parliamo quindi di due-tre anni fa, ero stressatissima e molto stanca. Mi sono presa del tempo perché sembrava che nulla mi interessasse nella mia vita.



Volevi ritirarti dalla musica?

Confesso che ci ho pensato. Poi ho deciso di mettermi di nuovo in contatto con me stessa. Era importante che tornassi alle mie origini e alle cose piccole e reali della vita. Tutti questi pensieri poi si sono concretizzati nelle canzoni che ho inserito nell'album 'The Spirit Indestructible'.



Come mai questo titolo?

Il titolo è importante perché sostanzialmente rende l'idea della forza dell'anima. Ne ho avuto la prova. So che magari sembra scontato dirlo ma queste nuove canzoni riflettono esattamente chi sono oggi.



Qual è il brano a cui sei più legata?

Tutti ma a me viene in mente ora "High Life". Canto quello che succede dopo che i sogni diventano realtà. Il botto e la rinascita, il processo del passaggio dalla protezione della propria famiglia al successo e alla popolarità che di colpo ti viene addosso. Il brano è ispirato a un mio momento un po' difficile che ho avuto durante il tour europeo di 'Loose' nel 2007.



La rinascita è legata anche al fatto che sei tornata a cantare in inglese?

Non è un caso, serviva un input nuovo anche per la positività che ho ritrovato.



Pronta per il tour?

Faremo tante date in Nord America ma anche in Asia e Brasile. Tappa in Europa da gennaio 2013 e non è escluso che venga a Milano.

Andrea Conti