Lindsay Lohan investe pedone: arrestata

Ha investito un pedone e poi è scappata. Lindsay Lohan non riesce a redimersi, e alla lunga lista di guai giudiziari la bad girl di Hollywood aggiunge anche l'ultima ragazzata. Erano le due di notte a New York, quando durante una manovra azzardata per parcheggiare, ha travolto un 30enne che stava attraversando la strada fuori dal suo hotel. Poi l'attrice è andata via senza fermarsi ed è stata arrestata.

Secondo quanto racconta il sito di gossip americano Tmz, Lindsay è stata fermata nella notte mentre usciva dall'hotel ed è stata rilasciata poco dopo senza versare alcuna cauzione, con una notifica a verbale prevista per reati minori.



Il 30enne investito è stato portato subito in ospedale, ma non avrebbe riportato ferite gravi. Solo qualche escoriazione al ginocchio.