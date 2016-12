Giorgia chiude il tour e corre a Campovolo

foto Massimiliano Testa Correlati REGINA ALL'ARENA 11:03 - Giorgia ha stregato il 14 settembre ben diecimila spettatori presenti all'Arena di Verona, per l'ultima tappa del "Dietro le Apparenze Tour". Si vocifera di un cd o dvd live tratto da quest'esperienza ma dall'entouriage non trapella nulla. L'ultimo appuntamento dell'anno per vedere Giorgia live sarà il 22 settembre a Campovolo per "Italia Loves Emlia". Un grande live benefico a favore dei terremotati emiliani. Ad attenderla 150mila persone. ha stregato il 14 settembre ben diecimila spettatori presenti all'Arena di Verona, per l'ultima tappa del "". Si vocifera di un cd o dvd live tratto da quest'esperienza ma dall'entouriage non trapella nulla. L'ultimo appuntamento dell'anno per vedere Giorgia live sarà il 22 settembre aper. Un grande live benefico a favore dei terremotati emiliani. Ad attenderla 150mila persone.

"GRAZIE a quel meraviglioso pubblico, non è stato 'solo' un emozionante concerto per me ma uno di quei rari momenti in cui tutto prende la sua vera forma, nel flusso magico della musica", ha scritto la cantautrice sul suo Facebook a commento della serata all'Arena.



Partito a gennaio con le due anteprime sold out di Roma e Milano al Palalottomatica e al Forum, "Dietro le apparenze Tour" prodotto da Friends & Partners, ha registrato in tutte partecipazione di pubblico e critica. Lo show, da gennaio a settembre, è stato ospitato nei maggiori palasport e in particolari location estive.



A coronamento di questo anno intenso Giorgia assieme ai Club Dogo, Cesare Cremonini, Emis Killa e Marracash è in nomination per il Best Italian Act agli MTV EMA che si svolgeranno domenica 11 novembre a Francoforte, alla Festhalle



La cantautrice infine si unirà sul palco dei "Italia Loves Emilia" con altri tredici colleghi e artisti da Biagio Antonacci ai Negramaro e Renato Zero, passando per Zucchero e Lorenzo Jovanotti. Non ci sarà, come annunciato, Laura Pausini perché i dottori le hanno ordinato riposo assoluto in seguito alla sua gravidanza. Vista l'urgenza di dare una scuola ai 140mila studenti che devono tornare nelle aule, gli organizzatori e gli artisti hanno concordato che l’intera raccolta fondi sarà destinata alla ricostruzione di una o più scuole. L'utilizzo dei fondi, così come tutte le spese sostenute, saranno rigidamente controllati e revisionati da un apposito ente e documentati in tempo reale sul sito ufficiale www.italialovesemilia.it.