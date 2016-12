Fruste e manette per Justin Bieber

foto Twitter Correlati NUOVO TATTOO PER JUSTIN

"BOMER IN 50 SFUMATURE? TROPPO GAY"

CACCIA AI NUOVI NUMERI UNO DELL'EROS 12:31 - Per il protagonista della riduzione cinematografica di "50 sfumature di grigio" non dovete cercare tra i belli del cinema e della tv, ma tra le popstar più giovani. Nel corso del programma di Jonathan Ross Justin Bieber ha infatti rivelato di essere stato contattato per la parte di Christian Grey e di stare pensando seriamente all'offerta. - Per il protagonista della riduzione cinematografica di "50 sfumature di grigio" non dovete cercare tra i belli del cinema e della tv, ma tra le popstar più giovani. Nel corso del programma di Jonathan Ross Justin Bieber ha infatti rivelato di essere stato contattato per la parte di Christian Grey e di stare pensando seriamente all'offerta.

Come ha affermato nel corso della stessa trasmissione, Justin sente il bisogno di "essere preso seriamente come artista, conosciuto per la mia musica e non soltanto per il ciuffo dei capelli". Un ruolo di attore, in un film potenzialmente di grande successo, potrebbe essere una maniera per affrancarsi dall'immagine di teen-idol, come accaduto prima di lui a Justin Timberlake.



Se la produzione poi prendesse la sua fidanzata Selena Gomez per il ruolo di Anastasia Steele, il quadro sarebbe completo.