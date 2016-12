foto Olycom Correlati NUOVO DISCO IN CANTIERE

ZERBINO SUL SET 11:20 - Robbie Williams è diventato papà della sua prima figlia, avuta dalla moglie e modella Ayda Field. Il cantante ha annunciato la nascita sul suo blog. "Lode al cielo, Teodora Rose Williams, affettuosamente conosciuta come Teddy - ha scritto - mamma e papà sono all rockin", giocando sul termine rockin, che significa sia cullare che essere entusiasti, oltre all'evidente richiamo al rock. della sua prima figlia, avuta dalla moglie e modella Ayda Field. Il cantante ha annunciato la nascita sul suo blog. ", affettuosamente conosciuta come Teddy - ha scritto -", giocando sul termine rockin, che significa sia cullare che essere entusiasti, oltre all'evidente richiamo al rock.

Williams non ha specificato dove è nata la piccola, ma la coppia aveva reso noto in precedenza di aver pianificato il parto a Londra.



Robbie e Ayda, sposati dal 2010, aveva già usato il blog per annunciare la gravidanza, lo scorso marzo: "Io e Ayda stiamo per diventare mamma e papà. Abbiamo fatto sesso... funziona! Abbiamo visto l'ecografia e abbiamo urlato di felicità... Non vedo l'ora di essere un papà. Ora piango".



Un periodo decisamente fortunato per Robbie. Il prossimo 6 novembre, infatti, uscirà anche "Take the Crown", il suo nuovo album da solista.