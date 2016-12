Incinta e riccia: i segreti di Jennifer

foto Da video Correlati LE IMMAGINI DELLA CAMERA NASCOSTA 09:44 - Incinta, incapace di guidare e in realtà con i capelli ricci e cortissimi che nasconde sotto una serie di parrucche tutte uguali con il famoso taglio. La vita segreta di Jennifer Aniston è stata svelata da una serie di telecamere nascoste dentro la sua casa. In realtà si tratta dello spot, molto autoironico, girato da Jennifer per una marca di acqua minerale. e in realtà con iche nasconde sotto una serie di parrucche tutte uguali con il famoso taglio. La vita segreta diè stata svelata da una serie di telecamere nascoste dentro la sua casa. In realtà si tratta dello spot, molto autoironico, girato da Jennifer per una marca di acqua minerale.

Autoironica come sempre l'attrice si è prestata a mettere in pubblico tutti i suoi segreti come ideato dai creativi dello spot della Smartwater.



L'enorme pancia da futura mamma nascosta da una fascia elastica iper-contenitiva, il taglio a caschetto in realtà frutto di una parrucca, i bambini che girano per casa e altre immagini da routine quotidiana così diversa dall'immagine tutta lustrini della stella di Hollywood. Il video si chiude con lo slogan "Smartwater, persino più rinfrescante della verità".