Katie Holmes cede al fascino del Photoshop

foto Harper's Bazaar Correlati BELLEZZA SOSPETTA

ORRORI DEGITALI 11:44 - Katie Holmes appare in splendida forma sulla copertina russa di "Harper's Bazaar": pelle liscia (troppo liscia) e forme perfette (troppo perfette). Alla fine anche l'ex signora Cruise sembra aver ceduto al fascino del photoshop, ritoccando le sue curve là dove non ce n'era bisogno. Sarà lo stress provocato dal divorzio o la sua nuova carriera da stilista, fatto sta che la Holmes pare proprio essere ricorsa ad un "aiutino" digitale per sentirsi al top. appare in splendida forma sulla copertina russa di "": pelle liscia (troppo liscia) e forme perfette (troppo perfette). Alla fine anche l'ex signora Cruise sembra, ritoccando le sue curve là dove non ce n'era bisogno. Sarà lo stress provocato dal divorzio o la sua nuova carriera da stilista, fatto sta che la Holmes pare proprio essere ricorsa ad un "aiutino" digitale per sentirsi al top.

Dopo la fine del matrimonio con Tom Cruise, Katie ha dato una svolta alla sua vita professionale, debuttando in passerella nelle vesti di stilista. Alla scorsa Fashion Night di New York, infatti, l'attrice ha presentato la nuova collezione della sua casa di moda "Holmes & Yang", creata in collaborazione con la stilista Jeanne Yang.



Il successo della linea è stato trasversale ma, forse, la vicinanza con le modelle è stata la molla che ha scatenato lo spirito competitivo della Holmes. Sulla copertina di "Harper's Bazaar" Russia, infatti, la Holmes è incantevole, di una bellezza che appare quasi irreale. Che abbia chiesto un "aiutino" digitale? Il dubbio resta.