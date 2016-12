MITO chiude con disco anni 70-80

foto Ufficio stampa 15:36 - Domenica 23 settembre dalle 22 in piazza Città di Lombardia a Milano (nuova sede della Regione) Bertallot, Boosta, Coccoluto e Fontana in consolle remixano i successi italiani degli anni 70 e 80 per la grande festa di chiusura del Festival MITO intitolata "DISCOverITALY - DISCOverITALY". - Domenica 23 settembre dalle 22 in piazza Città di Lombardia a Milano (nuova sede della Regione) Bertallot, Boosta, Coccoluto e Fontana in consolle remixano i successi italiani degli anni 70 e 80 per la grande festa di chiusura del Festival MITO intitolata "DISCOverITALY - DISCOverITALY".

Con il progetto DISCOverITALY, la festa di chiusura del Festival MITO dedica un tributo all’entusiasmo e alla musica italiana degli anni 70 e 80, nato dalla collaborazione con il Gruppo Sugar che ne ha curato la consulenza artistica attingendo al suo vasto repertorio editoriale.



Nella nuova sede della Regione, in piazza Città di Lombardia (via Luigi Galvani 27), nei 5000 mq di spazio al coperto, in una piazza che non teme la pioggia, quattro grandi dj della scena contemporanea remixano in chiave disco i successi pop del Bel Paese: dai titoli più noti come Un’estate al mare di Giuni Russo e Disco Bambina di Heather Parisi a successi come quelli scritti da Giancarlo Bigazzi e interpretati da artisti come Raf e Umberto Tozzi, insieme a brani di Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Loredana Bertè, Enrico Ruggeri, Paolo Conte, Gianni Bella e molti altri, arricchiti di nuove sonorità.



Il bianco, il nero e l’argento predominano nella scelta scenografica senza lasciare spazio ai mezzi toni, c’è posto solo per i luccichii: grandi mirror ball rifrangeranno i giochi di luce, ridisegnando l’identità dell’ “occhio della Regione”. L’installazione-Composition site specific del fotografo Paolo Ferrari, Experimentum rei 1970-2012. Riflessioni / e riflessi in-absentia, arricchisce lo spazio con autentiche immagini degli anni ‘70/’80, rielaborate e stampate su plexiglass.



DISCOverITALY, il titolo della serata, identifica l’atmosfera della festa: una notte esplosivamente dance, per chiudere sulle note dei grandi successi di un ventennio complesso e indimenticabile, vivido nell’immaginario comune come i pantaloni di pelle o quelli a zampa d’elefante. Gli anni 70/80 visti dal 2012 sono quattro ore di festa, dalle 22 alle 2, in un’estasi visiva e sonora. Non c’è un dress code obbligatorio, ma chi vorrà potrà omaggiare i favolosi anni 70/80 a proprio modo, nell’abito come nella danza. Informazioni posti in piedi 10 euro.