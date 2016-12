Malika Ayane: "L'amore non deve incatenare"

foto Ufficio stampa Correlati NUOVO LOOK

Sposarsi, prendere in mano la produzione di un disco e raccontare "la parabola dell'amore". Fine e rinascita. Il 2012 è l'anno di Malika Ayane che torna più bionda con l'album "Ricreazione". "Ho un po' il terrore - racconta a Tgcom24 - perché stavolta ho scelto tutto io dalle canzoni agli arrangiamenti. Volevo raccontare l'amore in tutte le sfaccettature, l'ho fatto". Scommessa vinta, l'album è di notevole fattura. E ora si punta dritti a Sanremo.

Per questo disco hanno messo la loro firma, non solo Malika, ma anche autori affermati e altri giovani talentuosi: Paolo Conte ("Glamour"), Pacifico ("Il tempo non inganna" in lizza per essere il secondo singolo e "Neve Casomai - Un amore straordinario"), Tricarico ("Occasionale"), Alessandro Raina ("Tre cose" hit dell'estate), Boosta (musiche di "Shine"), The Niro ("Medusa", uno dei brani più belli del disco) e c'è anche un brano inedito "Ricreazione" con parte musicale di Sergio Endrigo.



Il terzo album è sempre un duro banco di prova, specialmente poi se ci si mette la faccia nella produzione artistica. Malika ha vinto la sua sfida perché è riuscita a creare un percorso dal primo brano "Grovigli" all'ultimo (emozionante e toccante) "Occasionale" raccontando senza banalità ma con tocco originale l'amore in tutte le sfumature. Un esempio su tutti "Di nuvole mi vestirò per nasconderti le stelle/ di polvere mi truccherò perché non sian per te tutte le lacrime". Le musiche che spaziano dagli anni 30 ai giorni nostri, sono più asciutte, pulite e acustiche rispetto ai due lavori precedenti ("Malika Ayane" e "Grovigli") e ci restituiscono una cantante a nudo che canta con il cuore in mano.



Paura per questo debutto da produttrice?

Sono abbastanza tesa e nel panico ma sono sensazioni giuste per poi ripartire con forza. Ho ascoltato un sacco di canzoni sia durante che dopo il tour di 'Grovigli'. Quando siamo andati in Germania per dei concerti ci siamo presentati, con i miei musicisti con cui ho fatto questo album, spogli e senza artifici tecnici sul palco.



E cosa è successo?

Al concerto vendevano i pacchettini con i miei dischi e ho prestato attenzione ai commenti di persone che li avevano ascoltati, le stesse che mi avevano vista sul palco. Quasi tutti dicevano che risultavo 'fredda' non solo come voce ma soprattutto per l'architettura elettronica delle canzoni. Ho pensato che era giusto pensare ad un'altra via. Ascolto dopo ascolto, canzone dopo canzone come un Tetris sono riuscita a creare una parabola sull'amore. Oggi posso dire che con questo album mi sento più libera, magari con pezzi meno 'cool' musicalmente ma più semplici.



Qual è stata la reazione della tua discografica Caterina Caselli?

Certo all'inizio è stata un po' perplessa. Il fatto che avessi deciso di prendere un buon ingegnere del suono e occuparmi della produzione artistica, così come della scelta delle canzoni, ha spiazzato. Ma posso dire che Caterina mi ha dato una grande dimostrazione di fiducia, consentendomi di realizzare 'Ricreazione' e ne sono molto felice.



Perché hai scelto l'amore come tema assoluto del disco?

Non conosco altre cose bene come l'amore. Baso la mia vita sull'emotività che coltivo oltre agli impegni di lavoro, i tour, gli spostamenti in albergo. Ho raccolto le mie sensazioni, ma anche di persone che mi stavano attorno, per cantare questo sentimento. Il brano che chiude il disco, 'Occasionale', è il trionfo dei sentimenti. Mi sono commossa molto a cantarla fino ad avere i singhiozzi.



Cosa hai imparato dall'amore e dalle esperienze precedenti?

Che è bello vivere un sentimento ma è altrettanto importante non lasciare che l'amore fagociti la nostra vita. Non dobbiamo perdere di vista le cose importanti e la nostra indipendenza pur amando una persona.

Andrea Conti