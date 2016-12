Katy Perry si mette a nudo tra privato e show

foto Ufficio stampa Correlati SENZA SEGRETI 11:19 - Arriva in 36 sale del circuito The Space Cinema, fino al 20 settembre, "Katy Perry: Part Of me", il film documentario sulla star del pop. "Inizialmente - racconta Katy - l'idea mia e del mio management era quella di pubblicare in rete degli episodi che raccontassero la mia vita, pensavamo al massimo ad un programma Tv. Mai, neppure nei miei sogni più profondi, avremmo pensato ad un film. Eppure alla fine i sogni sono diventati realtà". - Arriva in 36 sale del circuito The Space Cinema, fino al 20 settembre, "", il film documentario sulla star del pop. "Inizialmente - racconta Katy - l'idea mia e del mio management era quella di pubblicare in rete degli episodi che raccontassero la mia vita, pensavamo al massimo ad un programma Tv. Mai, neppure nei miei sogni più profondi, avremmo pensato ad un film. Eppure alla fine i sogni sono diventati realtà".

Oltre a catturare i successi dei suoi live show, il film racconta i suoi inizi di cantante e cantautrice e include interviste alla sua famiglia (compresi la sorella Angela e il fratello David) e ai suoi collaboratori. Il racconto di Katy Perry non può prescindere anche da quello della sua vita privata. Ecco quindi che il film racconta anche il matrimonio, avvenuto nel 2010 con l’attore Russell Brand, il suo inizio e la sua fine ad un solo anno di distanza.



"Sono qui, sono ancora qui, e penso sia importante mostrarmi anche nei momenti più difficili. - dice - Se non lo avessi fatto sarebbe stato come ignorare di avere un elefante nella mia stanza. Ignorando la parte più dolorosa della mia vita non avrei mai potuto fare un film reale, onesto. E' stata una scelta di integrità. Non è stato facile certo, ma spero che questo spinga le persone a perseguire i loro sogni come ho fatto io. Spero che questo film possa dare un messaggio positivo: sii onesto con te stesso e non abbandonare i tuoi sogni, anche quando ti sembra di essere davanti a difficoltà insormontabili. Bisogna vivere la propria vita e cercare di raggiungere i propri obiettivi, grandi o piccoli che siano".



“Katy Perry: Part Of Me" con oltre 24 milioni di dollari incassati solo negli Usa e quasi 30 milioni di dollari al box office internazionale, si pone al quarto posto nella classifica di incasso di Film Documentari dopo Madonna, U2 e Jonas Brothers. Numeri che vanno ad aggiungersi agli oltre 30 milioni di album venduti nel mondo (nel nostro Paese ha ottenuto il disco d’oro). Per conoscere l’elenco delle sale The Space: www.thespacecinema.it.