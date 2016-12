Binoche: "Uomini attenti, le prostitute mentono"

foto Ap/Lapresse Correlati ELEGANZA E TALENTO 11:17 - Juliette Binoche ha sempre scelto i ruoli al cinema con criteri artistici ben definiti, ad esempio rifiutò "Jurassic Park". Stavolta l'attrice sarà una giornalista in "Elles" dell'emergente regista polacca Szumowska. Juliette stanerà un giro di studentesse prostitute, le intervisterà ("spesso mentono") fino a rivoluzionare parte della sua vita. In una scena praticherà l'autoerotismo, ma nessun imbarazzo sul set come confessa a Grazia. ha sempre scelto i ruoli al cinema con criteri artistici ben definiti, ad esempio rifiutò "Jurassic Park". Stavolta l'attrice sarà una giornalista in "" dell'emergente regista polacca. Juliette stanerà un giro di studentesse prostitute, le intervisterà ("spesso mentono") fino a rivoluzionare parte della sua vita. In una scena praticherà l'autoerotismo, ma nessun imbarazzo sul set come confessa a Grazia.

"La regista voleva lasciarmi sola a guardarmi dall'altra stanza, - racconta - io le ho detto che se aveva avuto il coraggio di scrivere quella scena, doveva averne anche per stare vicino a me. Allora lei mi ha fatto vedere delle facce di donne che si masturbavano in Internet. Comunque, alla fine della scena è chiaro che la giornalista che interpreto si sente più sola di prima. Il mio personaggio è represso perché il suo cuore non è sereno. La sua coppia non funziona e l'inchiesta le ha fatto nascere molti dubbi sul sesso e i suoi desideri più intimi".



Infine la giornalista d'assalto fa delle domande alle giovani ragazze studentesse universitarie che si prostituiscono. Quella che ha colpito più di tutte Juliette è stata: "'Qual è la cosa peggiore del mestiere di prosituta'? La ragazza a cui viene chiesto questi risponde: 'Mentire'".